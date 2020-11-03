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Угроза импичмента и новый карантин: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Угроза импичмента и новый карантин: что будет с курсом доллара в ближайшее время
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф

Как новые вызовы (вторая волна пандемии коронавируса и ситуация с КСУ) могут отразиться на стабильности гривны? На эти вопросы «Телеграфу» ответил финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ. 

«Вторая волна коронавируса была прогнозирумой. И всё-равно многие оказались к ней не готовы. И не только в Украине. Мы видим, как одна за другой страны с крупнейшими экономиками (Великобритания, Франция, Германия) отправляются на карантин разной степени мягкости-жесткости. Безусловно, всё это будет отображаться на темпах роста экономик этих стран, на темпах восстановления мировой экономики», – подчеркивает эксперт.

Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина

Он обращает внимание, что НБУ уже предупредил – внешеторговые условия для украинских товаров ухудшаются.

«Ожидается снижение цен на железную руду, вялая динамика цен на металл. При этом цены на энергоресурсы, которые мы импортируем, растут. То есть, наш экспорт становится дешевле, а импорт – дороже. Понятно, что всё это негативно сказывается на курсе нацвалюты. Катастроф пока нет. У нас наблюдается профицит платежного баланса, при котором гривна не может быть слабой. Но наслоение ряда негативных факторов могу ударить по нацвалюте», – предупреждает Алексей Кущ.

Александр Кущ

Среди таких факторов он называет выход нерезиденттов с рынка украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом, подчеркивает эксперт, Нацбанк создает для нерезидентов «лифты ликвидности», что помогает им выводить деньги. Вместо того чтобы вливать их в нашу обескровленную экономику.

«К тому же, – продолжает Алексей Кущ, – мы стоим на пороге полномасштабного конституционного кризиса. Фактически все органы власти за последи 5 лет как институции девальвировали в глаза общества. И парламент, и институт президента. А институции – это те внутренние подпорки, которые держат государство. Конституционный суд оставался одной из немногих институций, облаченных доверием. В каком-то роде – последним предохранителем от разрушения государственных институтов. А сейчас выбивают и эту подбору. Происходит системное девальвирование КСУ как институции за счет вбросов в информационное пространство разного рода информации. Мы стоим на пороге демонтажа этой структуры. Если Зеленский перезагрузит Конституционный суд так, как ему хочется, он выбьет последнюю подпорку системы государственности. И мы получим анархо-капиталистическую модель страны, где роль главных анархистов выполняют не революционные вожди, а несколько олигархов».

Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон

Понятно, что всё происходящее может иметь далеко идущие последствия. Включая окончательный подрыв доверия западных партнеров в правовую систему Украины. Запад может поставить на паузу сотрудничество с Украиной со стороны международных финансовых органов – МВФ, Всемирного банка. Видим мы и существенное охлаждение со стороні ЕС (знаменита фраза, что «ЕС не банкомат). К тому же, ситуация вокруг КСУ способна спровоцировать серьезный внутренний кризис, прогнозирует Алексей Кущ.

«Зеленского могут обвинить в антиконституционных действиях, попытаются провести гибридную процедуру импичмента (реальную по нашему законодательству провести невозможно). А если политическая система пойдет вразнос, вразнос пойдет и курс валют, – подчеркивает эксперт. – И если пару месяцев назад можно было ожидать укрепления гривны, то сейчас видим поступательное движение к 29 грн за доллар. В последние годы за этот психологический рубеж нацвалюта не заходила».

Автор: Андрей Питонов

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Конституционный Суд, КСУ, Курс валют, Курс доллара, Александр Кущ.

Автор:

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