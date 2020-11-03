Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина

Коронавирусная волна все сильнее накатывает на мир в целом и Украину в частности. Ряд стран начали вводить повторный карантин. Готова ли к этому Украина? Насколько финансово, психологически и социально мы можем вводить локдаун? Вот, что думают по этому поводу опрошенные «Телеграфом» эксперты.

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что психологически украинцы сейчас более готовы к карантину, нежели весной. А вот экономически – нет.

«Статистика, которую ежедневно видят украинцы (от 6 до 8 тысяч заболевших в сутки), конечно, влияет на них. К тому же, практически у каждого в окружении уже есть люди, которые переболели коронавирусом, – отмечает эксперт. – Так что психологически к ужесточению карантина мы сейчас более готовы, чем весной. Чего не скажешь об экономической составляющей».

Анатолий Амелин напоминает, что в результате весеннего локдауна около двух миллионов украинцев лишились доходов. И выйти на прежний уровень многие не смогли до сих пор. Общие доходы упали практически у всех. И это – на фоне падения гривны, что также сыграло свою роль.

«Второго такого локдауна, как был весной, скорее всего, мы не переживем. Европа в среднем потеряет 7-11% ВВП, Украина, по нашим данным, до 5% ВВП. Но у нас ведь очень разный уровень доходов и прочности, – поясняет Анатолий Амелин. – Если же будет новый жесткий локдаун, мы потеряем еще больше… Это может привести к социальным потрясениям, а также политическому кризису».

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса подчеркивает: «К карантину, локдауну невозможно быть готовыми. Соответствующие решения принимают, когда нет другого выхода. Это всегда потеря для экономики. Кстати, наша экономика на данный момент не истощена финансово».

По словам эксперта, решение о карантине той или иной жесткости принимается, исходя не из того – может выдержать или не может наша экономика, а исходят из данных медиков – способна или нет наша медицинская система справиться с потоком заболевших.

«Если будет локдаун, то потери будут – плюс-минус, как это было в апреле-мае», – прогнозирует Сергей Фурса.

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что общество не готово к новому – ужесточенному – карантину. Прежде всего, потому что нет соответствующей поддержки со стороны властей.

«Учитывая рост заболеваемости и напряжение, которое испытывает наша медицинская система, новые ограничительные меры, скорее всего, нужны. Но нельзя, как весной, просто «закрыть» страну, не предоставив никакой помощи – ни обычным людям, ни бизнесу в целом, – уверена эксперт. – Люди растеряны, обострились психические заболевание. Женщины боятся рожать… Всё потому что никто не ждет поддержки от государства. Мы как на необитаемом острове, где каждый должен выживать самостоятельно».

Елена Рыхальская предупреждает: то, как ведут себя власти с украинцами, может вылиться в социальный взрыв небывалой силы.

«У людей увеличилось чувство тревожности, иссякли финансовые запасы. Особый контраст на фоне других стран, где люди на карантине получают практически полное обеспечение со стороны государства. А у нас люди теряют работу, теряют деньги, теряют веру, – подчеркивает кандидат психологических наук. – Обычная ситуация. В одном помещении закрыты «на карантин» муж, жена и ребенок. Он потерял работу (или отправлен в отпуск «за свой счет»), денег нет… Жена смотрит с укором, ребенок просит шоколадку. Происходят семейные микро-взрывы, которые могут привести к чему-то более глобальному и страшному. Вся эта ситуация - бомба замедленного действия. Накапливаются отрицательные эмоции, которые могут выстрелить».

Говоря об угрозе революции, психолог ответила: "В такой стране как Украина, где очень долго терпят, может быть всякое. В какой-то момент ситуация может перерасти в мощный социальный взрыв".

Автор: Андрей Питонов