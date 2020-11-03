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Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина

Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф

Коронавирусная волна все сильнее накатывает на мир в целом и Украину в частности. Ряд стран начали вводить повторный карантин. Готова ли к этому Украина? Насколько финансово, психологически и социально мы можем вводить локдаун? Вот, что думают по этому поводу опрошенные «Телеграфом» эксперты. 

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что психологически украинцы сейчас более готовы к карантину, нежели весной. А вот экономически – нет.

«Статистика, которую ежедневно видят украинцы (от 6 до 8 тысяч заболевших в сутки), конечно, влияет на них. К тому же, практически у каждого в окружении уже есть люди, которые переболели коронавирусом, – отмечает эксперт. – Так что психологически к ужесточению карантина мы сейчас более готовы, чем весной. Чего не скажешь об экономической составляющей».

Анатолий Амелин

Анатолий Амелин напоминает, что в результате весеннего локдауна около двух миллионов украинцев лишились доходов. И выйти на прежний уровень многие не смогли до сих пор. Общие доходы упали практически у всех. И это – на фоне падения гривны, что также сыграло свою роль.

«Второго такого локдауна, как был весной, скорее всего, мы не переживем. Европа в среднем потеряет 7-11% ВВП, Украина, по нашим данным, до 5% ВВП. Но у нас ведь очень разный уровень доходов и прочности, – поясняет Анатолий Амелин. – Если же будет новый жесткий локдаун, мы потеряем еще больше… Это может привести к социальным потрясениям, а также политическому кризису».

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса подчеркивает: «К карантину, локдауну невозможно быть готовыми. Соответствующие решения принимают, когда нет другого выхода. Это всегда потеря для экономики. Кстати, наша экономика на данный момент не истощена финансово».

Сергей Фурса

По словам эксперта, решение о карантине той или иной жесткости принимается, исходя не из того – может выдержать или не может наша экономика, а исходят из данных медиков – способна или нет наша медицинская система справиться с потоком заболевших.

«Если будет локдаун, то потери будут – плюс-минус, как это было в апреле-мае», – прогнозирует Сергей Фурса.

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что общество не готово к новому – ужесточенному – карантину. Прежде всего, потому что нет соответствующей поддержки со стороны властей.

«Учитывая рост заболеваемости и напряжение, которое испытывает наша медицинская система, новые ограничительные меры, скорее всего, нужны. Но нельзя, как весной, просто «закрыть» страну, не предоставив никакой помощи – ни обычным людям, ни бизнесу в целом, – уверена эксперт. – Люди растеряны, обострились психические заболевание. Женщины боятся рожать… Всё потому что никто не ждет поддержки от государства. Мы как на необитаемом острове, где каждый должен выживать самостоятельно».

Елена Рыхальская

Елена Рыхальская предупреждает: то, как ведут себя власти с украинцами, может вылиться в социальный взрыв небывалой силы.

«У людей увеличилось чувство тревожности, иссякли финансовые запасы. Особый контраст на фоне других стран, где люди на карантине получают практически полное обеспечение со стороны государства. А у нас люди теряют работу, теряют деньги, теряют веру, – подчеркивает кандидат психологических наук. – Обычная ситуация. В одном помещении закрыты «на карантин» муж, жена и ребенок. Он потерял работу (или отправлен в отпуск «за свой счет»), денег нет… Жена смотрит с укором, ребенок просит шоколадку. Происходят семейные микро-взрывы, которые могут привести к чему-то более глобальному и страшному. Вся эта ситуация - бомба замедленного действия. Накапливаются отрицательные эмоции, которые могут выстрелить».

Говоря об угрозе революции, психолог ответила: "В такой стране как Украина, где очень долго терпят, может быть всякое. В какой-то момент ситуация может перерасти в мощный социальный взрыв".

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Автор: Андрей Питонов

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Украина, Карантин, Коронавирус, Анатолий Амелин, Сергей Фурса, Локдаун, Елена Рыхальская.

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