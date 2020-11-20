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Доллар резко подорожал накануне выходных: чего ждать дальше

Доллар резко подорожал накануне выходных: чего ждать дальше
13:03 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

По состоянию на 20 ноября в Украине обновился курс валют: доллар заметно укрепил свои позиции, евро после вчерашнего падения также подорожало. В то же время Украине не грозит дефолт в ближайшее время.

Такое мнение озвучил инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital и финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу".

Свежий курс валют на 20 ноября:

  • Долар - 28.2572,
  • Евро - 33.4353,
  • Рубль - 0.3702,
  • Польский злотый - 7.4758,
  • Английский фунт стерлингов - 37.3899,
  • Швейцарский франк - 30.9719.

Чего ждать дальше?

По словам Фурсы, давление на гривну определенно будет. "В следующем году при условии сотрудничества с МВФ, мы ожидаем примерно такого курса, как заложен в бюджете - плюс-минус 29,1 грн. Получается легкое ослабление гривны", - говорит эксперт. 

Он уверен, что Украине сейчас дефолт не грозит, угроза может появиться через год или два.

Экономист Алексей Кущ согласен с коллегой, что резкого падения гривны не будет.

По его мнению доллар будет колебаться в диапазоне 27-29 грн/доллар в ближайшие полгода.

"У нас население думает, что любой кризис в Украине решается через девальвацию национальной валюты и инфляцию. Сейчас другая модель реагирования на кризис. Она проявляется в том, что Национальный банк фактически блокирует инструменты амортизации кризиса для населения и бизнеса", - отмечает Кущ.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Украина, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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