Доллар резко подорожал накануне выходных: чего ждать дальше

По состоянию на 20 ноября в Украине обновился курс валют: доллар заметно укрепил свои позиции, евро после вчерашнего падения также подорожало. В то же время Украине не грозит дефолт в ближайшее время.

Такое мнение озвучил инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital и финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу".

Свежий курс валют на 20 ноября:

Долар - 28.2572,

Евро - 33.4353,

Рубль - 0.3702,

Польский злотый - 7.4758,

Английский фунт стерлингов - 37.3899,

Швейцарский франк - 30.9719.

Чего ждать дальше?

По словам Фурсы, давление на гривну определенно будет. "В следующем году при условии сотрудничества с МВФ, мы ожидаем примерно такого курса, как заложен в бюджете - плюс-минус 29,1 грн. Получается легкое ослабление гривны", - говорит эксперт.

Он уверен, что Украине сейчас дефолт не грозит, угроза может появиться через год или два.

Экономист Алексей Кущ согласен с коллегой, что резкого падения гривны не будет.

По его мнению доллар будет колебаться в диапазоне 27-29 грн/доллар в ближайшие полгода.

"У нас население думает, что любой кризис в Украине решается через девальвацию национальной валюты и инфляцию. Сейчас другая модель реагирования на кризис. Она проявляется в том, что Национальный банк фактически блокирует инструменты амортизации кризиса для населения и бизнеса", - отмечает Кущ.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов.