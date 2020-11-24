В Минфине рассказали о прогрессе в переговорах с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ.

Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства", - сказал Марченко.

По его словам, проект госбюджета на 2021 год "в ближайшее время" попадет на рассмотрение сначала в Кабмин, а затем и в Верховную Раду.

Министр указал на множество спекуляций на тему переговоров с МВФ в украинском информационном пространстве и призвал обращать внимание только на официальные публичные комментарии.

"Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - подчеркнул Марченко.

Как сообщалось ранее, в Раде считают, что госбюджет на 2021 год не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки.