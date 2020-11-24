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В Минфине рассказали о прогрессе в переговорах с МВФ

В Минфине рассказали о прогрессе в переговорах с МВФ
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ.

Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства", - сказал Марченко. 

По его словам, проект госбюджета на 2021 год "в ближайшее время" попадет на рассмотрение сначала в Кабмин, а затем и в Верховную Раду. 

Министр указал на множество спекуляций на тему переговоров с МВФ в украинском информационном пространстве и призвал обращать внимание только на официальные публичные комментарии.

"Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - подчеркнул Марченко. 

Как сообщалось ранее, в Раде считают, что госбюджет на 2021 год не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки.

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Все по теме:

МВФ, Госбюджет, Минфин, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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