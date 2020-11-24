Цена Bitcoin приблизилась к трехлетнему максимуму: сколько сейчас стоит криптовалюта

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с декабря 2017 года поднялась до отметки в 19 тысяч долларов.

На суточном максимуме стоимость BTC достигла $19 392,91 (550 119,84 грн) о чем свидетельствуют данные Coindesk.

За сутки цена криптовалюты выросла на 4,9%. За год рост "биткоин" подрос почти на 170%.

Отметим, что рекордная стоимость BTC составляла $19 665,39 (557 849,30 грн), рекордное значение было зафиксировано 16 декабря 2017 года.

Стоит добавить, что растущий "биткоин" "потянул вверх" и другие криптовалюты.

Биткоин был первой криптовалютой, которая успешно записывала транзакции в безопасной децентрализованной сети на основе блокчейна.

Запущенный в начале 2009 года человеком под псевдонимом Сатоши Накамото, Биткоин является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков.

Как сообщалось ранее, на утро 24 ноября гривна упала по отношению доллара и евро.