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Цена Bitcoin приблизилась к трехлетнему максимуму: сколько сейчас стоит криптовалюта

Цена Bitcoin приблизилась к трехлетнему максимуму: сколько сейчас стоит криптовалюта
17:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с декабря 2017 года поднялась до отметки в 19 тысяч долларов. 

На суточном максимуме стоимость BTC достигла $19 392,91 (550 119,84 грн) о чем свидетельствуют данные Coindesk

За сутки цена криптовалюты выросла на 4,9%. За год рост "биткоин" подрос почти на 170%. 

Отметим, что рекордная стоимость BTC составляла $19 665,39 (557 849,30 грн), рекордное значение было зафиксировано 16 декабря 2017 года. 

Стоит добавить, что растущий "биткоин" "потянул вверх" и другие криптовалюты. 

Биткоин был первой криптовалютой, которая успешно записывала транзакции в безопасной децентрализованной сети на основе блокчейна.

Запущенный в начале 2009 года человеком под псевдонимом Сатоши Накамото, Биткоин является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков. 

Как сообщалось ранее, на утро 24 ноября гривна упала по отношению доллара и евро

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Bitcoin, Криптовалюты.

Автор:

Телеграф
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