С ослаблением гривны евро заметно прибавило в цене: курс валют в Украине на 24 ноября

По состоянию на утро 24 ноября в Украине обновили курс валют: гривна немного потеряла свои позиции, из-за чего евро и доллар поползли вверх.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

Стоит отметить, что по сравнению с курсом за 23 ноября, доллар слегка возрос, в то время как евро более уверенно укрепил свои позиции.

Официальный курс валют на 24 ноября 2020 года:

100 долларов США - 2836 грн (1 Доллар 28,3694)

100 евро - 3375 грн (1 Евро 33,7553)

100 польских злотых - 754 грн (1 Злотый 7,5477)

100 российских рублей - 37,3 грн (10 Российских рублей 3,7394)

Отметим, что по курсу НБУ обычные украинцы не имеют возможности приобрести валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет немного другой.

Читайте также в материале "Телеграфа": Ожидает ли Украину в скором времени дефолт? - ответ эксперта.