Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В жуткой аварии в Закарпатье погибли пять человек: фото последствий
В жуткой аварии в Закарпатье погибли пять человек: фото последствий
Локдаун в Украине продлится с 24 декабря до 15 января: раскрыты детали
Локдаун в Украине продлится с 24 декабря до 15 января: раскрыты детали
"Этот гребаный дом не стоил и 300 фунтов!" Оззи Осборн гневно рассказал о детстве
"Этот гребаный дом не стоил и 300 фунтов!" Оззи Осборн гневно рассказал о детстве
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе

Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума

Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Курс криптовалюты Bitcoin в понедельник, 30 ноября, установил новый рекорд. 

По данным Coindesk, "биткоин" на суточном максимуме достиг стоимости в $19 850,11 (565 735,08 гривен).

Предыдущий рекорд держался на уровне $19 665,39 (557 849,30 грн) и был установлен 16 декабря 2017 года. 

По состоянию на 19:15 по Киеву, его стоимость "откатилась" до 19 202 долларов.  

На фоне роста BTC, суточный рост продемонстрировали и другие популярные криптовалюты.

Биткоин запустил в начале 2009 года человек, известный под псевдонимом Сатоши Накамото. На сегодняшний день он является крупнейшей криптовалютой, как по рыночной капитализации, так и по количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря поднимется прожиточный минимум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Bitcoin, Криптовалюта, Ethereum, Ripple.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
04 Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
05 В Кремле нашли труп охранника Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Локдауна не будет? Под Офисом Зеленского начали монтировать каток (фото)
Локдауна не будет? Под Офисом Зеленского начали монтировать каток (фото)
У Зеленского заговорили о втором сроке
У Зеленского заговорили о втором сроке
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят &quot;серьезной дестабилизацией&quot; в Приднестровье
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье
Близкий друг Зеленского из &quot;Квартала&quot; располнел и рассказал о тяжелой болезни
Близкий друг Зеленского из "Квартала" располнел и рассказал о тяжелой болезни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь