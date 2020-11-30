Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума

Курс криптовалюты Bitcoin в понедельник, 30 ноября, установил новый рекорд.

По данным Coindesk, "биткоин" на суточном максимуме достиг стоимости в $19 850,11 (565 735,08 гривен).

Предыдущий рекорд держался на уровне $19 665,39 (557 849,30 грн) и был установлен 16 декабря 2017 года.

По состоянию на 19:15 по Киеву, его стоимость "откатилась" до 19 202 долларов.

На фоне роста BTC, суточный рост продемонстрировали и другие популярные криптовалюты.

Биткоин запустил в начале 2009 года человек, известный под псевдонимом Сатоши Накамото. На сегодняшний день он является крупнейшей криптовалютой, как по рыночной капитализации, так и по количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря поднимется прожиточный минимум.