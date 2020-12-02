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Доллар уверенно прибавляет в цене: курс валют в Украине на 2 декабря

Доллар уверенно прибавляет в цене: курс валют в Украине на 2 декабря
08:36 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины обновил данные официального курса доллара и евро по отношению к гривне. По состоянию на 2 декабря доллар и евро продолжают уверенно расти. В сравнении со вчерашним днем доллар подорожал на 5 копеек, а евро - на 6.

Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Заметим, что гривна снова ослабла по отношению к доллару, который уже пересек отметку в 28, 50, на сегодня его цена - 28, 55 гривны (на 1 декабря - 28, 50 гривны).

Евро также не отстает. Сегодня его цена 34,21 гривны, тогда как еще вчера он стоил 34, 15 гривны.

В то же время стоит обратить внимание, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют в Украине.

Реальная цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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