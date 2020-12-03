Доллар упал, евро набрало в цене: курс валют в Украине на 3 декабря

Доллар прибавил в росте, в то же время евро продолжает расти. По состоянию на 3 декабря курс доллара уменьшился на 12 коп. Курс евро же поднялся на 10 коп.

Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Отметим, что официальный курс гривни к американскому доллару установили на уровне 28.43 грн/$. А это указывает на его шаткость (на 2 декабря - 28, 55 гривны).

Евро наоборот не отстаёт в тенденции роста. Сегодня его цена 34, 31 гривны, тогда как еще вчера он стоил 34,21 гривны.

Стоит напомнить, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют в Украине.

Реальная цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.