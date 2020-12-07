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Могут не учесть стаж: украинцев предупредили о проблеме с начислением пенсии

Могут не учесть стаж: украинцев предупредили о проблеме с начислением пенсии
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине не редкость, когда при подаче документов в пенсионный фонд часть трудового стажа или периодов учебы не засчитывают в "стаж". С такой проблемой столкнулся, житель Днепропетровской области. Мужчине отказали в приеме на общий срок занятости, в течение которого он был слушателем Днепропетровского горного института на подготовительном отделении электрофакультета.

Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства юстиции Украины.

В совю очередь, юрист Днепровского бюро юридической помощи подготовил иск в суд с требованием признать действия Пенсионного фонда Украины законными и обязать зачислять в трудовой стаж мужчины за указанный выше период учебы, после чего судебные иски были полностью удовлетворены.

Обязаны ли в ПФУ засчитывать период обучения в "стаж"?

В соответствии с пунктом «Д» части третьей статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитывается обучение:

  • в высших и средних специальных учебных заведениях,
  • в училищах и на курсах по подготовке кадров,
  • повышение квалификации и переквалификация,
  • в аспирантуре,
  • докторантуре,
  • клинической ординатуре.

Стоит отметить, что время обучения в вышеуказанных учреждениях после 1 января 2004 года (если лицо не работало) не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Что делать, если соответствующий период обучения не записан в трудовой книжке?

В данном случае в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.

Как поступить, если лицу отказывают в приеме соответствующего периода в трудовой стаж?

Обращаться в суд и обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины, обязывая их засчитать соответствующий период.

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Украина, ПФУ, Выплаты, Пенсия.

Автор:

Телеграф
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