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Доллар подешевел в начале недели: курс валют на 8 декабря

Доллар подешевел в начале недели: курс валют на 8 декабря
19:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Гривна на межбанке укрепилась относительно евро и доллара. 

Как сообщает Минфин, к закрытию торгов гривна укрепилась с 28,29 до 28,13 за 1 доллар США. 

Евро тоже пошел вниз относительно гривны и потерял 10 копеек - с 34,28 до 34,18. 

По данным НБУ, во вторник, 8 декабря, курсы основных валют будут установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 28,23 грн. 
  • 1 евро - 34,25 грн.
  • 1 российский рубль - 0,38 грн. 
  • 1 польский злотый - 7,67 грн.

Однако стоит учитывать, что украинцы не смогут приобрести или продать валюту по курсу Нацбанка. В обменниках цены на валюту слегка отличаются. Средний показатель по банкам Украины 7 декабря выглядел таким образом:

Также курс валют может колебаться в зависимости от банка, в котором проводится обмен. 

Как сообщалось ранее, на фоне оптимистических новостей о разработке вакцин от коронавируса, отмечается рост интереса к рисковым активам, отчего аналитики предполагают, что гривна будет укрепляться по отношению к доллару и евро.

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Все по теме:

Евро, Доллар, Деньги, Рубль, Курс валют, Гривня, Злотый.

Автор:

Телеграф
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