Доллар подешевел в начале недели: курс валют на 8 декабря

Гривна на межбанке укрепилась относительно евро и доллара.

Как сообщает Минфин, к закрытию торгов гривна укрепилась с 28,29 до 28,13 за 1 доллар США.

Евро тоже пошел вниз относительно гривны и потерял 10 копеек - с 34,28 до 34,18.

По данным НБУ, во вторник, 8 декабря, курсы основных валют будут установлены на таком уровне:

1 доллар США - 28,23 грн.

1 евро - 34,25 грн.

1 российский рубль - 0,38 грн.

1 польский злотый - 7,67 грн.

Однако стоит учитывать, что украинцы не смогут приобрести или продать валюту по курсу Нацбанка. В обменниках цены на валюту слегка отличаются. Средний показатель по банкам Украины 7 декабря выглядел таким образом:

Также курс валют может колебаться в зависимости от банка, в котором проводится обмен.

Как сообщалось ранее, на фоне оптимистических новостей о разработке вакцин от коронавируса, отмечается рост интереса к рисковым активам, отчего аналитики предполагают, что гривна будет укрепляться по отношению к доллару и евро.