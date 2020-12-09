Доллар и евро опустились до важного психологического порога: курс валют на 9 декабря

Национальный банк Украины установил новые данные официального курса доллара и евро по отношению к гривне.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, НБУ укрепил официальный курс гривны по отношению к доллару на 5 копеек. Теперь за один доллар предстоит заплатить 28,08 гривны (на 8 декабря – 28,23 гривны).

Аналогичная ситуация сложилась и с курсом евро. Он продолжил падение и установился в среду на уровне 34,05 гривны (на 8 декабря – 34,25 гривны).

По данным НБУ, в среду, 9 декабря, курсы основных валют будут установлены на таком уровне:

1 доллар США - 28,08 грн.

1 евро - 34,05 грн.

1 российский рубль - 0,38 грн.

1 польский злотый - 7,62 грн.

При этом стоит учитывать, что обычные украинцы не могут покупать или продавать валюту по курсу НБУ. В обменниках цены на валюту слегка отличаются. Купить и продать валюту в украинских банках 9 декабря можно по таким ценам:

На черном рынке курс покупки доллара составляет 28,18 грн за доллар, продажи — 28,25 грн. Курс евро в покупке 34,00 грн за евро, в продаже — 34,16 грн.