Доллар с евро к конце недели обвалились: курс валют в Украине

За последние 7 дней в Украине изменился курс валют: доллар с евро пошли на снижение в то время как рубль и злотый значительных изменений в цене не показали.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Официальный курс валют Нацбанка на 11 декабря:

100 долларов США - 2807 грн (28.07 за доллар)

100 евро - 3399 грн (33,99 за евро)

100 российских рублей - 38,2 грн (3,82 за 10 рублей)

100 польских злотых - 768 грн (7,68 за злотый)

Согласно данным НБУ можно заметить падение доллара с прошлой пятницы. 4 декабря он стоил - 28,30 гривен (- 0,23 грн).

График изменения курса Доллара за неделю:

В то же время на курс Евро немного колебался за неделю. 4 декабря Евро стоило - 34,40 гривен (- 0,41 грн).

График изменения курса Евро за неделю:

По данным Нацбанка за 7 дней цена Рубля практически не изменилась, можно отметить только небольшой рост. 4 декабря Рубль стоил - 0,37 гривен ( +0,01 грн).

График изменения курса Рубля за неделю:

А вот Злотый также как и Евро "качался из стороны в сторону", но ощутимо не поменялся. 4 декабря его стоимость равнялась - 7,68 гривнам и не изменилась на сегодня.

График изменения курса Польского Злотого за неделю:

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности поприобретать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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