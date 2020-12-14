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Понедельник, 14.12.2020
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Доллар упал ниже 28: чего ждать дальше

Доллар упал ниже 28: чего ждать дальше
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на 14 декабря в Украине обновился курс валют: доллар с евро снова упали, злотый также показал незначительное снижение, рубль остался практически неизменным.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Официальный курс валют НБУ на 14 декабря:

  • 100 долларов США - 2796 грн (27.96 за доллар)
  • 100 евро - 3389 грн (33.89 за евро)
  • 100 российских рублей - 38,2 грн (3,82 за 10 рублей)
  • 100 польских злотых - 763 грн (7.63 за злотый)

курс

Стоит отметить, что по курсу Национального Банка украинцы не могут купить валюту, а имеют возможность отследить тенденции на рынке валют Украины, таким образом цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

В то же время, финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ спрогнозировал для "Телеграфа", что и почему ждет гривну в 2021 году. 

По его словам, никаких фундаментальных причин, чтобы гривна девальвировала, нету. Экономист уверен, что важную роль сыграет восстановление  экономики, которое будет происходить на фоне низкой статистической базы 2020 года.

Эксперт прогнозирует в 2021 году коридор в 27-29 грн/долл. Летом, по его мнению, будет укрепление до 27 грн, к концу года - девальвация до 29.

Подробнее о том: "Как изменится курс валют в 2021?", - читайте в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Украина, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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