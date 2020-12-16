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Курс доллара может упасть ниже 27 гривен, но хорошего в этом мало - эксперт

Курс доллара может упасть ниже 27 гривен, но хорошего в этом мало - эксперт
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Национальный банк Украины продолжает стремительно снижать курс основных мировых валют. На торгах 15 декабря Министерство финансов привлекло рекордную сумму в бюджет, и госбюджет на 2021 год Верховная Рада приняла, и Нацбанк пополнил свои золотовалютные резервы сразу на $125 млн.

Об этом заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Стране".

"День сегодня во многих отношениях оказался исторически значимым. И одновременно - очень активным. На межбанке правят балом валютные продавцы", - заявил он.

Кроме Нацбанка и импортеров доллар сегодня покупали и банки-спекулянты, которые старались заработать на удешевлении доллара. Это торговля в две стороны (на продажу/покупку), которую еще называют игрой на понижение или модным словечком "шортить".

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Стоит также отметить, что если нерезиденты продолжат раскупать наши гособлигации, то доллар может еще сильнее подешеветь под закрытие финансового года, что окажется не очень хорошей ситуацией для нас. Так считает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

"Думаю, что курсовое дно может быть на уровне 27,0 грн/$ или даже 26,95 грн/$. Ведь импорт находится на минимуме из-за ожидаемого в январе локдауна почти на месяц", - заявил он. 

Эксперт отмечает, что единственным спасением для доллара могут стать физлица-предприниматели или простые украинцы, которым выдадут одноразовую государственную помощь на сумму 8 тысяч гривен, если они решат вложить часть суммы в покупку доллара.

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Все по теме:

Украина, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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