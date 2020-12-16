Стоимость Bitcoin обновила максимум

В среду, 16 декабря, в ходе торгов курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки $20 620,71.

Об этом сообщает CoinDesk.

За последние 24 часа криптовалюта повысилась на 6,73% и достигла рекордных показателей. Предыдущий рекорд зафиксировали 1 декабря - биткоин стоил $19 768,17.

Как отмечает Reuters, за последний год главная криптовалюта подорожала на 170%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем.

Отметим, что биткойн является крупнейшей криптовалютой, на рынке он отличается своей надежностью. Криптовалюта запущена в начале 2009 году, создал ее Сатоши Накамото.

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