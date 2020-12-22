Все решится на этой неделе: как новый штамм коронавируса повлияет на курс доллара в Украине

Несмотря на внезапные события в мире до конца 2020 года курс доллара в Украине скорее всего останется на уровне 28,20 гривен за доллар.

Такое мнение озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, снижение гривны к доллару началось сразу после успешного займа Министерством финансов Украины на внешних рынках. А 21 декабря, в понедельник на фоне новостей о новом штамме коронавируса и локдауна в странах ЕС, падение национальной валюты только усилилось.

Стоит отметить, что текущая неделя - это последняя активная рабочая неделя, на которой пройдут переговоры с МВФ, аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Следовательно, со следующей недели участники рынка уйдут на каникулы и ситуация на рынках будет нейтральной, что не позволит Минфину занимать крупны сумме на рынке и формировать спрос на гривну.

"Если на этой неделе, гривна не получит поддержки, то уже концу года просто не будет факторов, которые смогут ее укрепить. И до конца года мы будем удерживать диапазон в 28,20", - уверен эксперт.

Читайте также в материале "Телеграфа": Какие изменения ждут гривну в 2021-ом году - прогноз эксперта.