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Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря

Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Утром четверга, 24 декабря, в Украине снова изменился курс валют: доллар и евро продолжают демонстрировать положительную тенденцию.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Отмечается, 24 декабря заметен относительно значительный рост цены на доллар, он вырос еще на 20 копеек, а евро демонстрирует менее стремительный рост - на 5 копеек.

Официальный курс валют НБУ на 24 декабря:

  • 100 долларов США - 2845 грн (28,45 за доллар), 

  • 100 евро - 3461 грн (34,61 за евро),

  • 100 российских рублей - 37,8 грн (3.78 за 10 рублей),

  • 100 польских злотых - 768 грн (7.68 за злотый).

 

Стоит отметить, что по курсу Нацбанка украинцы не могут приобретать валюту. Такие данные только показывают тенденции на рынке валют Украины, следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Как изменится курс гривны в 2021 году: эксперт озвучил прогноз

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 22,96 - 23,22 гривны. Евро покупают по 25,33 гривны, продают по 25,77 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 22,93 - 23,04 гривны, евро - 25,45 - 25,55 гривны.

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Все по теме:

Гривна, Украина, Доллар, Курс, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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