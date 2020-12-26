Череда рекордов Bitcoin породила невероятные прогнозы к Новому году

После недавнего достижения исторического максимума в курсе биткоина - $20 620,71, криптовалюта близится к новому рекорду.

Об этом сообщает CoinMarketCap.

На 5:37 по Киеву биткоин подорожал на 6,1%, подскочив до 25,005 тысячи долларов. Через 7 минут, криптовалюта торговалась на отметке $24,937.

На Bitstamp цена поднялась выше $25 020, на FTX превысила $25 040. На Bitfinex биткоин не достиг психологически важной отметки.

По состоянию на 13:00 цена биткоина 24,779 тысячи долларов.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют дальнейший рост криптовалюты, но у России на этот счет другое мнение. Там считают, что Дональд Трамп устроит обвал на праздники.