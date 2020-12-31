Доллар и евро подорожали к Новому году: курс валют 31 декабря в Украине

На утро последнего дня 2020 года, четверга 31 декабря, в Украине снова обновился курс валют: евро с долларом показали незначительный рост цены.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый четверг заметно незначительное падение цены на доллар. В то же время цена на евро за прошедшую неделю немного возросла.

Официальный курс валют Нацбанка на 31 декабря:

100 долларов США - 2827 грн (28.27 за доллар)

долларов США - грн (28.27 за доллар) 100 евро - 3473 грн (34.73 за евро)

евро - грн (34.73 за евро) 100 российских рублей - 37,8 грн (3.78 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3.78 за 10 рублей) 100 польских злотых - 763 грн (7.63 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Напомним, что днем ранеее, в ходе торгов в среду, 30 декабря биткоин побил очередной рекорд стоимости.