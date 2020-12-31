Доллар и евро подорожали к Новому году: курс валют 31 декабря в Украине

На утро последнего дня 2020 года, четверга 31 декабря, в Украине снова обновился курс валют: евро с долларом показали незначительный рост цены.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый четверг заметно незначительное падение цены на доллар. В то же время цена на евро за прошедшую неделю немного возросла.
Официальный курс валют Нацбанка на 31 декабря:
Стоит отметить, что по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Напомним, что днем ранеее, в ходе торгов в среду, 30 декабря биткоин побил очередной рекорд стоимости.