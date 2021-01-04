Доллар с евро подешевели после Нового года: курс валют 4 декабря

На утро 4 декабря в Украине обновилась цена на покупку валют в банках: доллар с евро и рублем слегка подешевели, злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый понедельник заметно незначительное падение цены на доллар. В то же время цена на евро за прошедшую неделю немного возросла.
Официальный курс валют Нацбанка на 4 янаваря:
Покупка валют в банках:
Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в стране, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Напомним, что криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку в 30 тыс долларов США, снова резко возросла в цене.