Доллар с евро подешевели после Нового года: курс валют 4 декабря

На утро 4 декабря в Украине обновилась цена на покупку валют в банках: доллар с евро и рублем слегка подешевели, злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый понедельник заметно незначительное падение цены на доллар. В то же время цена на евро за прошедшую неделю немного возросла.

Официальный курс валют Нацбанка на 4 янаваря:

100 долларов США - 2827 грн (28.27 за доллар)

долларов США - грн (28.27 за доллар) 100 евро - 3473 грн (34.73 за евро)

евро - грн (34.73 за евро) 100 российских рублей - 37,8 грн (3.78 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3.78 за 10 рублей) 100 польских злотых - 763 грн (7.63 за злотый)

Покупка валют в банках:

100 долларов США - 2813 грн (28.13 за доллар)

долларов США - грн (28.13 за доллар) 100 евро - 3421 грн (34.21 за евро)

евро - грн (34.21 за евро) 100 российских рублей - 33,4 грн (3,34 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3,34 за 10 рублей) 100 польских злотых - 750 грн (7.50 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в стране, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Напомним, что криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку в 30 тыс долларов США, снова резко возросла в цене.