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Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала

Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку в 30 000 долларов США, снова резко возросла в цене.

Согласно данным Coindesk, за сутки стоимость одного Bitcoin достигла $34 413,84 (968 749, 59 гривен).

Bitcoin был первой криптовалютой, которая успешно записывала транзакции в безопасной децентрализованной сети на основе блокчейна.

Запущенный в начале 2009 года человеком под псевдонимом Сатоши Накамото, Биткоин является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и количеству данных, хранящихся в его цепочке блоков.

Отметим, что по данным аналитиков, "владельцы больших состояний в Bitcoin потеряли интерес к их продаже, все меньше таких инвесторов размещают свои цифровые активы на криптобиржах, поэтому рост цены Bitcoin имеет большие шансы продолжится".

Биткоин

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты озвучили прогноз, как изменится курс гривны в 2021 году.

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Все по теме:

Подорожание, Bitcoin, Криптовалюта.

Автор:

Телеграф
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