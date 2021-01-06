Евро резко подскочило, доллар продолжает падение: курс валют на 6 января в Украине

Официальный курс НБУ гривни к доллару США на 6 января 2021 года установлен на уровне 28,4028 грн за доллар против 28,431 грн за доллар накануне, курс гривни к евро установлен на уровне 34,846 грн за евро против 34,9389 грн за евро во вторник.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 12:00 6 января 2021 года составляет 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже составляет 34,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные финансового издания Минфин.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,2400−28,2600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,6250−34,6495 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3788−0,3793.

На черном рынке:

Курс валют в банках:

Напомним, как писал ранее "Телеграф", известный экономический блоге Александр Охрименко дал прогноз по курсу доллара в Украине и сообщил, что на фоне безудержного роста Bitcoin поднимется в цене и доллар.