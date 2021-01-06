Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог
Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог
"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца
"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца
Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе
Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе
Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат
Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат

Евро резко подскочило, доллар продолжает падение: курс валют на 6 января в Украине

Евро резко подскочило, доллар продолжает падение: курс валют на 6 января в Украине
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф

Официальный курс НБУ гривни к доллару США на 6 января 2021 года установлен на уровне 28,4028 грн за доллар против 28,431 грн за доллар накануне, курс гривни к евро установлен на уровне 34,846 грн за евро против 34,9389 грн за евро во вторник.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 12:00 6 января 2021 года составляет 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже составляет 34,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные финансового издания Минфин.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,2400−28,2600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,6250−34,6495 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3788−0,3793.

На черном рынке: 

Курс валют в банках:

Напомним, как писал ранее "Телеграф", известный экономический блоге Александр Охрименко дал прогноз по курсу доллара в Украине и сообщил, что на фоне безудержного роста Bitcoin поднимется в цене и доллар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе масштабная смертельная авария с возгоранием: все детали и видео момента
02 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
03 У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
04 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
05 Локдаун в Украине могут отменить: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
Евро резко подскочило, доллар продолжает падение: курс валют на 6 января в Украине
Евро резко подскочило, доллар продолжает падение: курс валют на 6 января в Украине
Когда Россия отдаст Крым и Донбасс: бизнесмен из РФ дал прогноз
Когда Россия отдаст Крым и Донбасс: бизнесмен из РФ дал прогноз
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь