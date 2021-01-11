В Украине исчезнет часть банкнот: что с ними случилось и чем заменят

В Украине прекратили печатать банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Так, по мере износа их заменят на соответствующие монеты. Следовательно, что в 2021-м доля монет этих номиналов, по сравнению с аналогичными банкнотами значительно сократится.

Об этом сообщили в материале OBOZREVATEL.

В Украине на данный момент активно идет замена купюр в 1 и 2 грн. Таким образом, те купюры, что попадают в банки, больше не возвращаются в оборот.

При этом, в Национальном банке Украины напоминают, что монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек уже не являются платежными средствами. В 2021 году еще есть возможность их бесплатно обменять:

1, 2, 5 копеек в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен банк Аваль).

25 копеек – во всех банках страны до 30 сентября 2021-го. Дальше – в НБУ и уполномоченных банках.

В то же время наибольшее обсуждение среди населения вызвала замена банкнот в 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты. Поскольку все монеты раньше были копеечные, а теперь к копейкам приравнивают даже 10 грн.

Стоит отметить, что одной из главных причин замены банкнот на монеты является удешевление производства валюты.

Напомним, что с Нового года в Украине изменились правила оформления заявки на субсидию. Управление соцзащиты прекратило принимать граждан и подача документов теперь происходит онлайн с помощью приложения ДІЯ или электронной почты.