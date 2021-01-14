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У Зеленского назвали курс гривны после локдауна в Украине

У Зеленского назвали курс гривны после локдауна в Украине
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Введенный властями Украины карантин существенно не повлияет на курс гривны к доллару, поскольку многие предприятия продолжают работать, а ситуация на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

По его словам, согласно прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты будет на уровне 28,6 грн к доллару.

При этом эксперты ожидают, что курс гривны в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за доллар.

Со слов советника президента, на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. "Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны", - отметил Устенко.

Стоит напомнить, что главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования) Михаил Кухар рассказал "Телеграфу", когда Украине ждать экономического роста и дал прогноз по курсу гривны.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Доллар, Олег Устенко, Курс валют, Владимир Зеленский, Локдаун.
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