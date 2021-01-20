Доллар немного упал, евро сильно подскочило: курс валют в Украине на 20 января

На утро 20 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подешевел, а евро подорожало.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию роста.

Официальный курс валют Нацбанка на 20 января:

100 долларов США - 2815 грн (28,15 за доллар, -4 коп.)

долларов США - грн (28,15 за доллар, -4 коп.) 100 евро - 3415 грн (34,15 за евро, +14 коп.)

евро - грн (34,15 за евро, +14 коп.) 100 российских рублей - 38,1 грн (3,79 за 10 рублей, +2 коп.)

российских рублей - грн (3,79 за 10 рублей, +2 коп.) 100 польских злотых - 753 грн (7,53 за злотый, +4 коп.)

При этом, по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Напомним, что до 1 февраля 2021 года в Украине будет введен налог на автомобили в размере 25 тыс. гривен.