Доллар немного упал, евро сильно подскочило: курс валют в Украине на 20 января

На утро 20 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подешевел, а евро подорожало.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию роста.
Официальный курс валют Нацбанка на 20 января:
При этом, по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Напомним, что до 1 февраля 2021 года в Украине будет введен налог на автомобили в размере 25 тыс. гривен.