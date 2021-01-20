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Доллар немного упал, евро сильно подскочило: курс валют в Украине на 20 января

Доллар немного упал, евро сильно подскочило: курс валют в Украине на 20 января
08:48 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

На утро 20 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подешевел, а евро подорожало.  

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию роста.

Официальный курс валют Нацбанка на 20 января:

  • 100 долларов США - 2815 грн (28,15 за доллар, -4 коп.)
  • 100 евро - 3415 грн (34,15 за евро, +14 коп.)
  • 100 российских рублей - 38,1 грн (3,79 за 10 рублей, +2 коп.)
  • 100 польских злотых - 753 грн (7,53 за злотый, +4 коп.)

курс

При этом, по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Напомним, что до 1 февраля 2021 года в Украине будет введен налог на автомобили в размере 25 тыс. гривен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Гривна, Доллар, Валюта, Курс, Курс валют.
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