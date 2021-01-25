Стоит ли покупать доллары и когда ждать падения курса валют: прогноз эксперта

Перманентный финансовый кризис, война и тотальный локдаун – что может сильней ударить по курсу национальной валюты? Тем не менее, по мнению экономиста Михаила Кухара все не так страшно как могло бы казаться. В наступившем году нас ждет еще и укрепление гривны.

Об этом он рассказал в эфире "Радіо НВ".

По словам эксперта, благодаря быстрорастущему сектору IT, в следующем году можно ожидать рост выручки от экспорта программного обеспечения с 5 до 6,5 миллиардов долларов. Всего в страну должно зайти около 10 миллиардов. И это таит свои риски.

"Надеюсь, Национальный банк удержится от соблазна снизить курс доллара за счет новых финансовых поступлений. Как это было в 2019 году, когда снизили с 28 до 24 гривен. Этим фактически придушили экспорт и промышленный рост. По моей модели гривна сможет укрепиться до уровня 26 за доллар к лету, а потом произойдет возврат до уровня 27-28 под конец года. Очень надеюсь, что летняя ревальвация доллара не будет глубже 26-26,5 гривен. И это зависит от Национального банка. Иначе НБУ притопит рост экспорта, который мы сейчас наблюдаем. Укрепление курса начнется со следующего месяца. Те, кто будут в июне хранить сбережения в гривнах, получат больше долларов за них под конец лета", - отметил Михаил Кухар.

Ранее, Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" не советовал украинцам хранить сбережения в долларах или евро, так как курс гривны до лета точно будет укрепляться. По результатам года в стране будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Вместо этого экономист рекомендовал инвестировать сбережения в недвижимость, цена на которую в Украине будет расти еще несколько лет.