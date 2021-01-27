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Прожиточный минимум в Украине хотят считать по другому: детали

Прожиточный минимум в Украине хотят считать по другому: детали
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

В Кабинете министров предложили Верховной Раде изменить способ формирования прожиточного минимума в Украине. Соответствующий законопроект был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом сообщили УНИАН.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, предлагается, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для человека основным источником дохода, то есть, при определении уровней минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, выплат малообеспеченным и других видов помощи государства.

В то же время министр отметила, что прожиточный минимум является основой для около 180 различных выплат и сборов. Потому законопроект предлагает установить базовые величины для выплат населению, а также остальных выплат и сборов. 

Стоит отметить, что 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Напомним, что 26 января газоснабжающие компании Украины обнародовали свои цены для потребителей на февраль 2021 года. По распоряжению Кабмина, стоимость одного кубометра газа не должна превышать 6.99 гривен. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Выплаты.
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