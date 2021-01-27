Рада сделала шаг к ограничению деятельности коллекторов: что важно знать

Народные депутаты принялись за регуляцию сферы кредитных долгов, в частности процесса возвращения банкам непогашенных кредитов. В среду, 27 января, Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности».

Документ должен упорядочить деятельность коллекторов по просроченным кредитам. Особое внимание уделено этическому поведению сотрудников, пытающихся «выдавить» деньги с должника любой ценой.

«До свидания, ночные звонки. До свидания, постоянные автодозвоны. Больше никаких звонков по кредитам, которые вы не брали. Прозрачная и понятная информация относительно того, почему взимается именно соответствующая сумма. Государство сделало первый шаг в установлении контроля над ситуацией. Все это станет реальностью через несколько недель, когда доработаем текст с учетом замечаний НАЗК». - написала на своей страницу в Facebook инициатор законопроекта глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Законопроект предлагает поставить под государственный контроль поведение коллекторских компаний, а также ввести штрафы для фирм, которые будут привлекать коллекторов, исключенных из официального реестра. Полномочия по контролю за структурами «борцов с должниками» будут переданы Национальному банку Украины. Ему предлагают предоставить право допускать на рынок коллекторов или наоборот исключать их из перечня тех, кто имеет право на работу.

Ранее НБУ ввел дополнительные требования к оформлению банковских договоров по кредитам и депозитам для раскрытия полной информации об услугах. В частности, банки не смогут без ведома потребителя вносить изменения в условия договора, а также взымать с клиента плату за еще не полученные по договору услуги.

Напомним, в сентябре 2020 года в Чернигове была разоблачена коллекторская фирма, изготавливавшая фейковые порнографические материалы на кредитных должников и рассылавшая их в сети с целью "выбить" из людей вымышленные долги.