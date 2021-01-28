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Доллар подорожал, а евро подешевело: курс валют в Украине 28 января

Доллар подорожал, а евро подешевело: курс валют в Украине 28 января
10:20 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

На утро 28 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подорожал в то время как евро подешевело.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию падения. 

Официальный курс валют Нацбанка на 28 января: 

  • 100 долларов США - 2816 грн (28.16 за доллар)
  • 100 евро - 3412 грн (34.12 за евро)
  • 100 российских рублей - 37,1 грн (3.71 за 10 рублей)
  • 100 польских злотых - 749 грн (7,49 за злотый)

курс

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Стоит напомнить, что "Телеграфу" дал оптимистичный прогноз по росту экономики Украины в 2021 году старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Украина, Доллар, Курс, Валют.
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