Доллар подорожал, а евро подешевело: курс валют в Украине 28 января

На утро 28 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подорожал в то время как евро подешевело.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию падения.

Официальный курс валют Нацбанка на 28 января:

100 долларов США - 2816 грн (28.16 за доллар)

грн (28.16 за доллар) 100 евро - 3412 грн (34.12 за евро)

грн (34.12 за евро) 100 российских рублей - 37,1 грн (3.71 за 10 рублей)

грн (3.71 за 10 рублей) 100 польских злотых - 749 грн (7,49 за злотый)

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Стоит напомнить, что "Телеграфу" дал оптимистичный прогноз по росту экономики Украины в 2021 году старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.