Доллар подорожал, а евро подешевело: курс валют в Украине 28 января

На утро 28 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар подорожал в то время как евро подешевело.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию падения.
Официальный курс валют Нацбанка на 28 января:
При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Стоит напомнить, что "Телеграфу" дал оптимистичный прогноз по росту экономики Украины в 2021 году старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.