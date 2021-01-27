Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб

Экономический рост Украины в 2021 году может опередить европейский и достичь мирового. Столь оптимистичный прогноз дал "Телеграфу" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, по словам эксперта, темпы роста ВВП Украины в 2021 году оцениваются на 4%+/-1%. По максимальной планке этот прогноз примерно совпадает с официальными.

"НБУ по своим последним оценкам ожидает роста на 4,2%. Минэкономики чуть более оптимистично, и ожидает роста на 4,6%. Если говорить о других прогнозах, то наиболее оптимистичный (+6%) – у инвестиционного банка J.P.Morgan. А самый пессимистичный прогноз у Всемирного Банка, он предусматривает рост всего на 1,5%", - отмечает Иосуб.

По словам аналитика, при оптимистичном сценарии рост Украины может опередить европейский (прогноз Еврокомиссии для еврозоны 3,9%) и приблизиться, а то и достичь темпов роста мировой экономики (5,2% по оценке МВФ, 5,3% по оценке Fitch).

"Оптимистичный сценарий предполагает сохранение сотрудничества с МВФ, а значит, прогресс в проведении судебной и антикоррупционной реформ. Рисками для этого сценария является неопределенность с пандемией коронавируса как в самой Украине, так и в странах – основных торговых партнерах", – подчеркивает Вадим Иосуб.

Населению представитель "Альпари" рекомендует большую часть сбережений хранить в наиболее ликвидной форме – валюте. При этом, исходя из принципа диверсификации, разделить сбережения между гривной, евро и долларом в равной пропорции.

Ранее аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким и почему может быть курс доллара в этом году.

В свою очередь, главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" говорил о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, а также порадовал прогнозом на 2021-й.