Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"США будут действовать решительно": анализ разговора Байдена с Путиным
"США будут действовать решительно": анализ разговора Байдена с Путиным
Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб
Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб
В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают
В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают
Мороз, снегопады и гололед: синоптик прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды
Мороз, снегопады и гололед: синоптик прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды

Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб

Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб
13:54 Сегодня Телеграф

Экономический рост Украины в 2021 году может опередить европейский и достичь мирового. Столь оптимистичный прогноз дал "Телеграфу" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.  

Так, по словам эксперта, темпы роста ВВП Украины в 2021 году оцениваются на 4%+/-1%. По максимальной планке этот прогноз примерно совпадает с официальными.

"НБУ по своим последним оценкам ожидает роста на 4,2%. Минэкономики чуть более оптимистично, и ожидает роста на 4,6%. Если говорить о других прогнозах, то наиболее оптимистичный (+6%) – у инвестиционного банка J.P.Morgan. А самый пессимистичный прогноз у Всемирного Банка, он предусматривает рост всего на 1,5%", - отмечает Иосуб.

Вадим Иосуб оценил перспективы роста украинской экономики

По словам аналитика, при оптимистичном сценарии рост Украины может опередить европейский (прогноз Еврокомиссии для еврозоны 3,9%) и приблизиться, а то и достичь темпов роста мировой экономики (5,2% по оценке МВФ, 5,3% по оценке Fitch).

"Оптимистичный сценарий предполагает сохранение сотрудничества с МВФ, а значит, прогресс в проведении судебной и антикоррупционной реформ. Рисками для этого сценария является неопределенность с пандемией коронавируса как в самой Украине, так и в странах – основных торговых партнерах", – подчеркивает Вадим Иосуб.

Населению представитель "Альпари" рекомендует большую часть сбережений хранить в наиболее ликвидной форме – валюте. При этом, исходя из принципа диверсификации, разделить сбережения между гривной, евро и долларом в равной пропорции.

Ранее аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким и почему может быть курс доллара в этом году.

В свою очередь, главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" говорил о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, а также порадовал прогнозом на 2021-й.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 772

Все по теме:

ВВП Украины, ВВП, Курс гривны, Экономика Украины, Курс валют, Вадим Иосуб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
02 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
03 В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
04 Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
05 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Коронавирус убил актера из сериала &quot;Ликвидация&quot;
Коронавирус убил актера из сериала "Ликвидация"
По 6,99 за куб и ниже: сколько придется выложить за газ в феврале
По 6,99 за куб и ниже: сколько придется выложить за газ в феврале
&quot;Інший Франко&quot; и &quot;Нереальний коп&quot;: украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)
"Інший Франко" и "Нереальний коп": украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь