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Когда 1 копейка может затянуть на 900 грн: на какую мелочь охотятся коллекционеры в 2021 году (фото)

Когда 1 копейка может затянуть на 900 грн: на какую мелочь охотятся коллекционеры в 2021 году (фото)
03:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В карманах и копилках украинцев можно найти разные монеты, номиналом от 10 копеек и до 10 гривен. Возможно у кого-то еще остались и уже не ходовые монеты в 1, 2, 5 копеек. Однако немала вероятность того, что среди них окажутся таковые, за которые можно получить гораздо больше, если предложить их нумизматам. 

В материале OBOZREVATEL рассказывается за какие монеты можно получить десятки, а то и сотни гривен.

Так от 700 до 900 гривен можно получить за 1 копейку. Речь идет о монете 1992 года выпуска, ее особенность заключается в том, что верхний лист у нее ступенчатый слева и прямой справа. 

1 копейка

Впрочем, за любую монету в 1 копейку, выпущенную в 1992 году и имеющую ступенчатую верхушку правого верхнего листа, можно получить от 30 до 50 гривен. Если при этом на монете будут крупные ягоды, то значит перед вами редкий образец, цена которого на аукционе может достичь 11 тысяч гривен.

1 копейка

От 50 до 450 гривен можно получить за 10 копеек 1992 года выпуска, если в 3 и 6 гроздях есть по шесть ягод. 

10 копеек

От 600 до 800 гривен можно получить за 25 копеек 1992 года выпуска, если на монете в 6 и 8 гроздях нет черенка. 

25 копеек

Если в монете 25 копеек 1992 года вы увидите "толстый трезубец" и дырочки в ягодах, то за такую монету можно просить 100-150 грн. 

50 копеек 1992 года с "трапециями", в зависимости от ранта (гурта) могут быть оценены в от 2 и до 2000 гривен. 

 

25 копеек 1995 года. Тут не стоит искать какие-то мелкие детали, ведь в 1995 году 25-копеечных монет выпущено было немного, а потому всех их купят по цене от 1000 и до 1800 гривен.

50 копеек 1996 года монета тоже редкая. Но в отличие от экземпляра выше, тут стоит обратить внимание на насечки. 

Если насечки крупные, то за монету можно просить 100-150 грн, а если мелкие, то 600 - 1000. 

1 гривна 1995 года может быть продана за 500-800 грн. А вот за монету 1996 года можно получить лишь 30-80 грн. 

Редкие монеты можно продать коллекционерам или перекупщикам. Правда вторые покупают их по более низким ценам. 

В Украине действуют аукционы Виолити и Crafta. Можно продать их на форуме ITK, там же можно проконсультироваться с нумизматами о стоимости ваших монет. 

Как сообщалось ранее, стоимость криптовалюты Bitcoin почти достигла 50 тысяч долларов

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Украина, Монеты, Нумизматика, Деньги.
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