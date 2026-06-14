"Год, как погиб Юра": Вдова Фелипенко показала, что писал ей перед смертью любимый (фото)

Блогерша сделала трогательное признание через год после потери мужа на фронте

Известная ведущая и блогерша Екатерина Мотрич поделилась щемящим сообщением в своем Instagram, чествуя память своего мужа — талантливого актера Театра на Подоле и военнослужащего Юрия Фелипенко (позывной "Травень"), отдавшего жизнь за Украину в 2025 году. В годовщину гибели любимого она опубликовала их последнюю переписку и поделилась переживаниями.

По словам Екатерины, она дико скучает по физическому существованию Юрия. Ей не хватает его голоса, улыбки, разговоров и песен под гитару. Вдова признается, что больше ей не хватает его уставших глаз, счастливого голоса во время встреч и ежедневных сообщений.

Год, как погиб Юра. Я скучаю по его голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походке, духам, которые смешивались с запахом тела. Скучаю по нашим разговорам о том, какие все дурачки, а мы не дурачки. Я так скучаю по тому, как он мастерски обыгрывал слова, придумывая мне или коту новые клички. Скучаю по сообщениям, что все 450, скучаю по уставшим глазам, по счастливому голосу при встрече… Я дико скучаю по Юрьиным физическому существованию Екатерина Мотрич

Как отметила супруга защитника, за этот год смерть очень изменила всех вокруг. Боль никуда не исчезла, а лишь трансформировалась и изменила свой ритм. По словам Екатерины, ей удалось найти воодушевление жить за двоих, однако это вовсе не означает забвение. Напротив, психика адаптировалась, а воспоминания стали еще более осознанными. Екатерина подчеркнула, что любимый будто растворился внутри нее – его мимика, жесты и интонации стали в ней еще более заметными.

Тепло оттого, что порой своим существованием я будто продолжаю его жизнь. Наверное. Этот год был глупым, пустым, поучительным и очень жестоким ко всем, кто тоскует по Юре Екатерина Мотрич

Екатерина показала последнюю переписку с Юрием. Фото: instagram.com/motrichka

В этот самый печальный день блогерша призвала украинцев безжалостно убивать в себе все российское, ведь именно Россия унесла жизнь ее мужа. Вдова подчеркнула, что никогда не простит этого врага, никогда не перестанет любить Юрия и не позволит никому забыть его подвиг.

Как погиб и где похоронен Герой

Весной 2024 года известный актер Юрий Фелипенко добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. Он служил оператором в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Жизнь 32-летнего воина оборвалась 14 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте.

Юрия похоронили в Киеве на Берковецком кладбище. Перед этим с Героем простились в его родном Театре на Подоле и отпевали в Михайловском Златоверхом соборе. Посмертно защитник был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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