Клопотенко сделал предложение возлюбленной. Что известно о Екатерине и как она выглядит

Невеста кулинара долгое время училась и работала в Италии

Победитель 5 сезона кулинарного проекта "МастерШеф", известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, долгое время отвергавший институт брака, неожиданно сделал предложение руки и сердца своей девушке Екатерине Воскресенской.

Что нужно знать:

Избранница Евгения Клопотенко — уроженка Киева с международным образованием

Екатерина Воскресенская имеет опыт работы в культурных и fashion-проектах

10 января 2026 года кулинар показал кадры с помолвки

Невеста 39-летнего кулинара родилась в Киеве. С 2000 по 2008 год училась в столичной школе №78, а затем продолжила обучение в Киевском бизнес-лицее. Согласно данным со страницы Екатерины в LinkedIn (там она подписана как Гупало), в 2012-2016 годах она изучала культурологию в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". После окончания учебы переехала в Италию и в 2017 году поступила в Католический университет, где начала обучение по направлению "художественный менеджмент".

В 2013-2014 годах Воскресенская работала ассистенткой в культурном проекте. В период с 2014 по 2016 год занимала должность project-менеджера Blockchain Fashion Week. В 2016 году руководила проектами и работала project-менеджером в Kiev Fashion Institute.

В 2017 году прошла стажировку в FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano (частный некоммерческий фонд Италии, который занимается сохранением, защитой и популяризацией исторического, культурного и природного наследия страны) в Милане. В 2018 году Екатерина работала бренд-менеджером миланской компании Jacopo Foggini Design.

Сегодня избранница Евгения занимается организацией свадеб и других торжественных мероприятий, а также работает в турагентстве. Кроме этого, девушка активно участвует в благотворительных инициативах во время войны.

В ноябре 2025 года стало известно, что Клопотенко как уже год находится в отношениях с Воскресенской. Сейчас пара редко выкладывает общие фото в соцсети.

Кулинар в субботу, 10 января, поделился с поклонниками романтическими кадрами с помолвки. Известно, что мужчина выбрал любимой кольцо украинского бренда Kochut.

