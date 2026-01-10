Клопотенко зробив пропозицію коханій. Що відомо про Катерину і як вона виглядає

Наречена кулінара довгий час навчалася і працювала в Італії

Переможець 5 сезону кулінарного проєкту "МастерШеф", відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який довгий час відкидав інститут шлюбу, несподівано зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Катерині Воскресенській.

Що потрібно знати:

Обранка Євгена Клопотенка — уродженка Києва з міжнародною освітою

Катерина Воскресенська має досвід роботи у культурних та fashion-проєктах

10 січня 2026 року кулінар показав кадри із заручин

Наречена 39-річного кулінара народилася у Києві. З 2000 по 2008 рік навчалася у столичній школі №78, а потім продовжила навчання у Київському бізнес-ліцеї. За даними зі сторінки Катерини в LinkedIn (там вона підписана як Гупало), у 2012-2016 роках вона вивчала культурологію у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Після закінчення навчання переїхала до Італії та у 2017 році вступила до Католицького університету, де розпочала навчання за напрямом "художній менеджмент".

У 2013-2014 роках Воскресенська працювала асистенткою у культурному проєкті. У період з 2014 до 2016 року обіймала посаду project-менеджера Blockchain Fashion Week. У 2016 році керувала проєктами та працювала project-менеджером у Kiev Fashion Institute.

У 2017 році пройшла стажування у FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano (приватний некомерційний фонд Італії, який займається збереженням, захистом та популяризацією історичної, культурної та природної спадщини країни) у Мілані. У 2018 році Катерина працювала бренд-менеджером міланської компанії Jacopo Foggini Design.

Сьогодні обраниця Євгена займається організацією весіль та інших урочистих заходів, а також працює у турагентстві. Крім цього, дівчина бере активну участь у благодійних ініціативах під час війни.

У листопаді 2025 року стало відомо, що Клопотенко як уже рік перебуває у стосунках із Воскресенською. Наразі пара рідко викладає спільні фото у соцмережі.

Кулінар у суботу, 10 січня, поділився з шанувальниками романтичними кадрами із заручин. Відомо, що чоловік вибрав коханій обручку українського бренду Kochut.

Раніше ми писали про родину Дениса Шмигаля. Дізнайтеся, як виглядає його дружина та діти.