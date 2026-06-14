"Рік, як загинув Юра": Вдова Феліпенка показала, що писав їй перед смертю коханий (фото)

Блогерка зробила зворушливе зізнання через рік після втрати чоловіка на фронті

Відома ведуча і блогерка Катерина Мотрич поділилася щемливим дописом у своєму Instagram, вшановуючи пам'ять свого чоловіка — талановитого актора Театру на Подолі та військовослужбовця Юрія Феліпенка (позивний "Травень"), який віддав життя за Україну у 2025 році. У роковини загибелі коханого вона опублікувала їхнє останнє листування та поділилася переживаннями.

За словами Катерини, вона дико сумує за фізичним існуванням Юрія. Їй бракує його голосу, усмішки, розмов та пісень під гітару. Вдова зізнається, що найбільше їй не вистачає його втомлених очей, щасливого голосу під час зустрічей та щоденних повідомлень.

Рік, як загинув Юра. Я сумую за його голосом, руками, запахом, сміхом, рухами, ходою, парфумами, які змішувались із запахом тіла. Сумую за нашими розмовами про те, які всі дурачки, а ми не дурачки. Я так сумую за тим, як він майстерно обігрував слова, вигадуючи мені чи коту нові клички. Сумую за повідомленнями, що все 450, сумую за втомленими очима, за щасливим голосом при зустрічі… Я дико сумую за Юриним фізичним існуванням Катерина Мотрич

Як зазначила дружина захисника, за цей рік смерть дуже змінила всіх навколо. Біль нікуди не зник, а лише трансформувався і змінив свій ритм. За словами Катерини, їй вдалося знайти наснагу жити за двох, проте це зовсім не означає забуття. Навпаки, психіка адаптувалася, а спогади стали ще усвідомленішими. Катерина підкреслила, що коханий ніби розчинився всередині неї — його міміка, жести та інтонації стали в ній ще помітнішими.

Тепло від того, що часом своїм існуванням я ніби продовжую його життя. Напевно. Цей рік був дурним, пустим, повчальним і дуже жорстоким до всіх, хто тужить за Юрком Катерина Мотрич

Катерина показала останнє листування з Юрієм. Фото: instagram.com/motrichka

У цей найсумніший день блогерка закликала українців безжально вбивати в собі все російське, адже саме Росія забрала життя її чоловіка. Вдова наголосила, що ніколи не пробачить цього ворогу, ніколи не перестане кохати Юрія та не дозволить нікому забути його подвиг.

Як загинув і де похований Герой

Навесні 2024 року відомий актор Юрій Феліпенко добровільно приєднався до Збройних сил України. Він служив оператором у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Життя 32-річного воїна обірвалося 14 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті.

Юрія поховали у Києві на Берковецькому кладовищі. Перед цим із Героєм попрощалися в його рідному Театрі на Подолі та відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. Посмертно захисник був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, що 13 червня була річниця смерті Григорія Чапкіса. "Телеграф" писав, який вигляд має могила танцівника і де зараз живуть діти Чапкіса.