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Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире

Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вновь увеличил своих доходы вырвавшись на первое место в гонке самых богатых людей планеты. Его состояние выросло до 199,9 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Илон маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса (194,2 миллиарда долларов), который попал на первое место 16 февраля.

Третье место по-прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, который владеет более 136 миллиардами долларов США,

Как отмечает Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос пробыл на первой строчке рейтинга самых богатых людей планеты почти 3 дня. Изменения в лидерах рейтинга были вызваны колебанием цены акций компаний Маска.

Ранее, Илон Маск возглавил BBI 7 января 2021 года, а до этого самым богатым человеком мира с 2017 года считался Джефф Безос. На вторую строчку рейтинга Илон Маск взошел в ноябре 2020 года, сместив сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Напомним, Илон Маск выразил мнение, что владеть биткоинами лучше, чем фиатной валютой, но "ненамного".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Илон Маск, рейтинг богатых людей.
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