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Украинский банк планирует выплатить Ахметову 1,3 млрд грн дивидендов

Украинский банк планирует выплатить Ахметову 1,3 млрд грн дивидендов
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф

АО "Первый украинский международный банк" ("ПУМБ") планирует выплатить 1,3 млрд грн дивидендов за счет прибыли 2020 года своему собственнику, которым является олигарх Ринат Ахметов.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает Finclub.

"Из чистой прибыли в 2,6 млрд грн, полученной "ПУМБ" по результатам 2020 года, 1 млрд 304 млн 46 тыс. 035 грн планируется направить на выплату дивидендов акционерам простых именных акций банка", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 млрд 304 млн 47 тыс. 148 грн прибыли "ПУМБ" будет решено направить в резервный фонд банка. При этом прибыль прошлых лет в размере 8 млн 846 тыс. 357,59 грн решено было оставить нераспределенной.

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Соответствующее решение о выплате дивидендов Ахметову панируют принять на общих сборах акционеров 22 марта.

Напомним, в прошлом году "ПУМБ" получил 2,6 млрд грн прибыли, а также увеличил уставный капитал на 1,5 млрд грн за счет прибыли предыдущих лет.

Для справки

ПУМБ входит в крупнейшую финансово-промышленной группы Украины System Capital Management бизнесмена Рината Ахметова. В банковскую группу ПУМБ входит также приобретенный в декабре 2013 года Банк Ренессанс Капитал (работает на рынке под брендом "Ренессанс Кредит"). Чистая прибыль группы в 2013 году составил 554 млн грн.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Прибыль, Ринат Ахметов, ПУМБ, Олигархи.
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