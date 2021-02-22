Украинский банк планирует выплатить Ахметову 1,3 млрд грн дивидендов

АО "Первый украинский международный банк" ("ПУМБ") планирует выплатить 1,3 млрд грн дивидендов за счет прибыли 2020 года своему собственнику, которым является олигарх Ринат Ахметов.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает Finclub.

"Из чистой прибыли в 2,6 млрд грн, полученной "ПУМБ" по результатам 2020 года, 1 млрд 304 млн 46 тыс. 035 грн планируется направить на выплату дивидендов акционерам простых именных акций банка", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 млрд 304 млн 47 тыс. 148 грн прибыли "ПУМБ" будет решено направить в резервный фонд банка. При этом прибыль прошлых лет в размере 8 млн 846 тыс. 357,59 грн решено было оставить нераспределенной.

Соответствующее решение о выплате дивидендов Ахметову панируют принять на общих сборах акционеров 22 марта.

Напомним, в прошлом году "ПУМБ" получил 2,6 млрд грн прибыли, а также увеличил уставный капитал на 1,5 млрд грн за счет прибыли предыдущих лет.

Для справки

ПУМБ входит в крупнейшую финансово-промышленной группы Украины System Capital Management бизнесмена Рината Ахметова. В банковскую группу ПУМБ входит также приобретенный в декабре 2013 года Банк Ренессанс Капитал (работает на рынке под брендом "Ренессанс Кредит"). Чистая прибыль группы в 2013 году составил 554 млн грн.