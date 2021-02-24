В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности

В связи с ограничением цен на газ до 6,99 гривен за кубометр, поставщики газа в марте предлагают украинцам покупать газ по 6,7 до 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщили "ГазПравда", принадлежащем "Нафтогаз Украины".

Согласно предоставленным данным, самую низкую цену предлагает компания "Мегаватт энерго" - 6,7 гривен за кубометр, и также "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 гривен за кубометр.

Список компаний, которые поставили цены ниже максимального тарифа:

"Энергетические ресурсы Украины" - 6,8 гривен за кубометр.

"Нафтогаз Украины" - 6,86 гривен за кубометр.

"Евода трейд" КП Луцкводоканал" - 6,88 гривен за кубометр.

"Газпромпостач" - 6,9 гривен за кубометр.

"Волыньэлектро сбыт" - 6,97 гривен за кубометр.

"Закарпатье энергосбыт" – 6,97 гривен за кубометр.

В то же время другие поставщики свои цены установили на максимально разрешенном уровне, который установило правительство.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" разобрался, как изменятся цены на коммуналку в Украине.