В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности

В связи с ограничением цен на газ до 6,99 гривен за кубометр, поставщики газа в марте предлагают украинцам покупать газ по 6,7 до 6,99 грн за кубометр.
Об этом сообщили "ГазПравда", принадлежащем "Нафтогаз Украины".
Согласно предоставленным данным, самую низкую цену предлагает компания "Мегаватт энерго" - 6,7 гривен за кубометр, и также "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 гривен за кубометр.
Список компаний, которые поставили цены ниже максимального тарифа:
В то же время другие поставщики свои цены установили на максимально разрешенном уровне, который установило правительство.
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" разобрался, как изменятся цены на коммуналку в Украине.