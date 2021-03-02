Джек Ма больше не самый богатый человек Китая: кто занял его место в рейтинге

Создатель Alibaba и Ant Group Джек Ма потерял статус самого богатого человека в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным списка Hurun, Ма и его семья были самыми богатыми людьми Китая в 2019 и 2020 годах, однако теперь ему пришлось подвинуться сразу на четвертое место.

На первое место в топе вырвался Чжун Шаньшань из Nongfu Spring. За ним идут Пони Ма из Tencent Holding и Коллин Хуань из Pinduoduo

Проблемы у Ма начались после выступления 24 октября, в котором он обрушился с критикой на систему регулирования Китая. После этого было приостановлено IPO его Ant Group на 37 миллиардов долларов, а регулирующие органы ужесточили антимонопольный контроль над технологическим сектором страны.

В декабре регулятор рынка начал официальное антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Нынешний самый богатый человек Китая, Чжун Шаньшань, впервые стал лидером рейтинга. Помимо дорожания пищевой компании Nongfu Spring, ему также помог рост акций другой его компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая занимается производством вакцин.

Напомним, 23 февраля Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов и стал вторым самым богатым человеком в мире.