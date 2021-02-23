Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов и стал вторым самым богатым человеком в мире. А все по причине того, что Tesla накануне купила криптовалюту.

Об этом сообщили MC.today.

Таким образом, акции Tesla Inc. упали на 8,6%, и теперь цена за одну акцию составляет $714,5. Следовательно, состояние Илона Маска сократилось на $15,2 миллиардов.

Стоит отметить, что данные потери снова опустить Маска на вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, и он уступил первое место основателю Amazon Джеффу Безосу.

А все потому, что состояние Маска составляет $183,4 миллиардов, а Безоса – $186,3 миллиардов.

В то же время падение акций Tesla связано с заявлением Маска, что курс криптовалют Bitcoin и Ethereum "кажется высоким". Он писал об этом в Twitter после того, как Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиардов.

При этом криптовалюта, которая подорожала более чем на 400% за последний год, за последние два дня заметно подешевела. Ее стоимость упала до $47,78 тыс. Сейчас биткоин торгуется по $49 тыс. На выходных криптовалюта подорожала до рекордных $58,3 тыс.