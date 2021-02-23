Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый

Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов и стал вторым самым богатым человеком в мире. А все по причине того, что Tesla накануне купила криптовалюту.

Об этом сообщили MC.today.

Таким образом, акции Tesla Inc. упали на 8,6%, и теперь цена за одну акцию составляет $714,5. Следовательно, состояние Илона Маска сократилось на $15,2 миллиардов.

Стоит отметить, что данные потери снова опустить Маска на вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, и он уступил первое место основателю Amazon Джеффу Безосу.

А все потому, что состояние Маска составляет $183,4 миллиардов, а Безоса – $186,3 миллиардов.

В то же время падение акций Tesla связано с заявлением Маска, что курс криптовалют Bitcoin и Ethereum "кажется высоким". Он писал об этом в Twitter после того, как Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиардов. 

При этом криптовалюта, которая подорожала более чем на 400% за последний год, за последние два дня заметно подешевела. Ее стоимость упала до $47,78 тыс. Сейчас биткоин торгуется по $49 тыс. На выходных криптовалюта подорожала до рекордных $58,3 тыс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

Все по теме:

Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Задержание топ-менеджера &quot;ПриватБанка&quot;: доберется ли Зеленский до Коломойского
Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь