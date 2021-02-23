После серии рекордов биткоин рухнул вниз: сколько сейчас дают за один "биток"

После нескольких побитых рекордов стоимости криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 12%.

Об этом свидетельствовали данные криптовалютной биржи Coindesk, 23 февраля.

На данный момент цена одного "битка" располагается на уровне 49 635 долларов (1 380 713 гривен) за одну единицу.

Так, на 5:00 утра криптовалюта стоила 50 973 долларов.

Но уже спустя чуть более двух часов, около 7:30 цена одного биткоина была на уровне 49 169 долларов.

При том, что 20 февраля криптовалюта торговалась по 57 тыс. долларов, а ее максимальная цена, за время всех торгов - 58 332 долларов (1 622 640 гривен).

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится около 65,2% из всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, что ранее эксперт Alpari рассказал, как можно заработать на Bitcoin и не потерять все.