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После серии рекордов биткоин рухнул вниз: сколько сейчас дают за один "биток"

После серии рекордов биткоин рухнул вниз: сколько сейчас дают за один "биток"
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

После нескольких побитых рекордов стоимости криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 12%.

Об этом свидетельствовали данные криптовалютной биржи Coindesk, 23 февраля.

На данный момент цена одного "битка" располагается на уровне 49 635 долларов (1 380 713 гривен) за одну единицу.

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Так, на 5:00 утра криптовалюта стоила 50 973 долларов.

Но уже спустя чуть более двух часов, около 7:30 цена одного биткоина была на уровне 49 169 долларов.

При том, что 20 февраля криптовалюта торговалась по 57 тыс. долларов, а ее максимальная цена, за время всех торгов - 58 332 долларов (1 622 640 гривен).

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится около 65,2% из всего глобального рынка криптовалют. 

Напомним, что ранее эксперт Alpari рассказал, как можно заработать на Bitcoin и не потерять все.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Bitcoin, Биткоин.
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