Бывший министр финансов Украины интересно объяснил бедность украинцев (видео)

Из-за убежденности в катастрофическом состоянии украинской экономики, а также недоверия к власти граждане Украины находятся на уровне финансовой бедности.

Об этом во время ТОК-ШОУ №1 Василия Голованова сообщил бывший министр финансов Александр Данилюк.

"Люди не могут быть богатыми в бедной стране. Экономика Украины - одна из самых слабых в Европе", - сказал он.

Министр считает, что примерно 70% украинцев уверены, что экономика в Украине находится в плачевном состоянии. При этом, множество людей не верят в улучшение данной ситуации. Следовательно, недоверие граждан к правительству оказывает влияние и на экономику.

Видео ток-шоу в YouTube:

Стоит напомнить, что ранее финансист рассказал, как Украина может обойтись без транша МВФ в 2021 году без катастрофических последствий.