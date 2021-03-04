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Бывший министр финансов Украины интересно объяснил бедность украинцев (видео)

Бывший министр финансов Украины интересно объяснил бедность украинцев (видео)
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Из-за убежденности в катастрофическом состоянии украинской экономики, а также недоверия к власти граждане Украины находятся на уровне финансовой бедности.

Об этом во время ТОК-ШОУ №1 Василия Голованова сообщил бывший министр финансов Александр Данилюк.

"Люди не могут быть богатыми в бедной стране. Экономика Украины - одна из самых слабых в Европе", - сказал он.

Министр считает, что примерно 70% украинцев уверены, что экономика в Украине находится в плачевном состоянии. При этом, множество людей не верят в улучшение данной ситуации. Следовательно, недоверие граждан к правительству оказывает влияние и на экономику.

Видео ток-шоу в YouTube:

Стоит напомнить, что ранее финансист рассказал, как Украина может обойтись без транша МВФ в 2021 году без катастрофических последствий.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

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Александр Данилюк.
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