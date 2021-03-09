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В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта

В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
08:00 Сегодня Телеграф

На утро 9 марта в Украине обновились цены на покупку валют в банках: доллар с евро слегка подешевели, злотый также немного потерял в цене. 

Об этом сообщили в Нацбанке Украины. 

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлую пятницу (5 марта) заметно незначительное падение цены на доллар и евро, тогда цена была 27,75 за 1 доллар и 33,40 за 1 евро.

Официальный курс валют НБУ на 9 марта:

  • 10 долларов США - 277,0 грн (27.70 за доллар),
  • 10 евро - 330,7 грн (33.07 за евро),
  • 10 российских рублей - 3,78 грн,
  • 10 польских злотых - 72,2 грн (7.22 за злотый).

Цена валют на черном рынке:

  • 10 долларов США - 277,5 грн (27,75 за доллар),
  • 10 евро - 330,6 грн (33,06 за евро),
  • 10 российских рублей - 3,70 грн,
  • 10 польских злотых - 72,0 грн (7,20 за злотый).

 курс 

Стоит обратить внимание, что по курсу Национального банка украинцы не могут покупать валюту. Предоставленные данные только могут показать тенденцию изменений на рынке валют в Украине, и, следовательно, цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Напомним, что ранее финансовый аналитик рассказал о ситуации на валютном рынке и о последствиях повышения Нацбанком учетной ставки до 6,5%.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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НБУ, Украина, Курс.
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