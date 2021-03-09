В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта

На утро 9 марта в Украине обновились цены на покупку валют в банках: доллар с евро слегка подешевели, злотый также немного потерял в цене.
Об этом сообщили в Нацбанке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлую пятницу (5 марта) заметно незначительное падение цены на доллар и евро, тогда цена была 27,75 за 1 доллар и 33,40 за 1 евро.
Официальный курс валют НБУ на 9 марта:
Цена валют на черном рынке:
Стоит обратить внимание, что по курсу Национального банка украинцы не могут покупать валюту. Предоставленные данные только могут показать тенденцию изменений на рынке валют в Украине, и, следовательно, цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Напомним, что ранее финансовый аналитик рассказал о ситуации на валютном рынке и о последствиях повышения Нацбанком учетной ставки до 6,5%.