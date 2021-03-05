НБУ повысил учетную ставку до 6,5%: аналитик объяснил, что это значит и как в Украине дела с валютным рынком

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку в 6%, которая действовала в Украине с июня 2020 года, на полпроцента – до 6,5%. Почему это произошло, и какая ситуация складывается сегодня на валютном рынке, "Телеграфу" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Правление Нацбанка 4 марта приняло решение повысить учетную ставку с 6% до 6,5%. Это первое ужесточение политики НБУ с сентября 2018 года, когда ставку повысили с 17,5% до 18%, – подчеркивает Вадим Иосуб. – Регулятор при этом отметил, что в январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам, инфляция продолжила ускорение и в феврале".

По словам аналитика, в первые месяцы текущего года на инфляцию влияли цены на продукты питания и топливо. Также продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны, а инфляционные ожидания остаются повышенными.

"По мнению Нацбанка, инфляция достигнет пиковых значений в середине года, после чего начнет замедляться. В НБУ ожидают, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон регулятора (5%+/-1%) не раньше первого полугодия 2022 года", – отмечает аналитик.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, Вадим Иосуб сообщил, что за неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,0%.

"Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,93 грн до 27,76 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,97/27,98 до 27,69/27,70 грн (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,83/28,01 до 27,68/27,90 (-0,5%/-0,4%). При этом спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив – ред.) между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей, – отмечает Вадим Иосуб. – На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн".

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