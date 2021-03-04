Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой

В последнее время в социальных сетях возобновились публикации о мошенниках, которые воруют деньги с карт и смартфонов при помощи переносного терминала. Суть кражи проста: злоумышленник с помощью специального портативного терминала подходит вплотную к человеку и снимает энную сумму с банковской карты. Идеальный план, ведь жертва ничего не чувствует и, скорее всего, узнает о пропаже денег слишком поздно.
"Телеграф" разобрался, как осуществляют такие кражи в 2021 году и каким образом можно защититься от подобного рода мошенников.
В конце февраля пользователь Facebook Андрей Ситников опубликовал пост о том, что в общественном транспорте неизвестные снимаю деньги с карт. В особенности это касалось метро. Пользователь соцсети даже прикрепил фотографию мужчины с беспроводным терминалом в руке.
"В час пик человек с мобильным терминалом (небольших размеров) в руке ходит между пассажирами, одновременно проводя терминалом по верхней одежде, женским сумочкам и так далее. Принцип работы аппарата таков: у тех, кто имеет с собой карту с функцией бесконтактной оплаты данный аппарат снимет деньги. Проверяли с товарищем лично: через женскую сумочку или если карта в кармане верхней одежды, то деньги снимает легко (если хороший аппарат)", – написал Ситников.
Часть пользователей отметила, что подобный случай может также произойти и со смартфоном, на котором установлен NFC (Near Field Communication – технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия "в одно касание", используемая для оплаты по схеме “телефон-терминал” – Авт.).
Мы обратились к собственному источнику в одном из самых крупных банков Украины за разъяснением. Как выяснилось, на самом деле, ситуации с воровством денег с карты, у которой есть чип бесконтактной оплаты, возможны. Хотя со смартфона украсть деньги сложнее.
"Это редкость, конечно, но случается. Только на фото, опубликованном автором поста в Фейсбуке, изображен какой-то "монстр". Обычно такой терминал кладут в небольшую сумочку (барсетка, кенгурушка, однолямочник) и обтираются о стоящих рядом", – рассказали в банке.
Источник отметил, что воровство денег данным способом связано с определенными нюансами.
"Терминал заряжают на небольшой платёж по двум причинам. Во-первых, эти суммы обычно ниже предела, на котором карта запрашивает PIN для подтверждения платежа. Во-вторых, из-за 300-400 грн мало кто захочет обращаться в органы и банк – хлопотно и муторно. Особенно полиция. Есть вероятность 95%, что уговорят не писать заявление".
Эту же информацию нам подтвердил Назар Токарь – специалист по кибербезопасности, администратор украинской Википедии и автор популярного украиноязычного YouTube-канала про технологии и изобретения Tokar.ua. И добавил, что такими устройствами как на фото мошенники не ходят.
"Такие транзакции проводить очень сложно, их обычно делают на небольшие суммы. Если жертва заметит снятие, то условные 5-10 грн не создадут повод звонить в банк и жаловаться. А еще там значительно меньше по размеру терминалы, чем на фото. Это автор, видимо, просто шутит, потому что мини терминал по размеру – как упаковка жвачки, его включают в разъем наушников смартфона", – рассказал эксперт.
В своем Twitter Назар добавил, что есть также портативные POS-терминалы, на вид как смартфон. Устройство на фото ниже может даже печатать чеки.
Источник украинского банка говорит, что один из вариантов обезопасить себя –завести обычную карту без встроенного чипа и подключить к Google Pay.
"Пусть на ней единовременно находится максимум 1000 грн (сумма, после которой терминал просит ввести PIN-код). Бесконтактную оплату я провожу с NFC телефона – клавиатура у меня блокируется PIN-кодом, а в заблокированном состоянии смартфон ничего не оплатит. Все платежи у меня подключены именно на эту простую карту. Основная карта (с чипом - Авт.) нигде не авторизована и никуда не подключена", – рассказывает наш собеседник.
Если у вас не блокируется телефон и с NFC смартфона все-таки сняли деньги, то вам нужно обращаться не в банк, говорит наш источник.
"Фишка многих банков в том, что гугл-платежи заведомо подтверждены и не оспариваются. Поэтому если проходит какое-то списание – нужно сразу обращаться в Google, а это очень хлопотно", – говорит сотрудник банка.
Изменить платежный лимит, после которого терминал запрашивает PIN-код банковской карты в Украине – невозможно. В нескольких банках нам сообщили, что "так настроена платежная система" и бесконтактная оплата проходит без подтверждения у кого до 500, а у кого и до 1000 грн единоразовым платежом.