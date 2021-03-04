Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой

В последнее время в социальных сетях возобновились публикации о мошенниках, которые воруют деньги с карт и смартфонов при помощи переносного терминала. Суть кражи проста: злоумышленник с помощью специального портативного терминала подходит вплотную к человеку и снимает энную сумму с банковской карты. Идеальный план, ведь жертва ничего не чувствует и, скорее всего, узнает о пропаже денег слишком поздно.

"Телеграф" разобрался, как осуществляют такие кражи в 2021 году и каким образом можно защититься от подобного рода мошенников.

Что говорят люди?

В конце февраля пользователь Facebook Андрей Ситников опубликовал пост о том, что в общественном транспорте неизвестные снимаю деньги с карт. В особенности это касалось метро. Пользователь соцсети даже прикрепил фотографию мужчины с беспроводным терминалом в руке.

"В час пик человек с мобильным терминалом (небольших размеров) в руке ходит между пассажирами, одновременно проводя терминалом по верхней одежде, женским сумочкам и так далее. Принцип работы аппарата таков: у тех, кто имеет с собой карту с функцией бесконтактной оплаты данный аппарат снимет деньги. Проверяли с товарищем лично: через женскую сумочку или если карта в кармане верхней одежды, то деньги снимает легко (если хороший аппарат)", – написал Ситников.

Часть пользователей отметила, что подобный случай может также произойти и со смартфоном, на котором установлен NFC (Near Field Communication – технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия "в одно касание", используемая для оплаты по схеме “телефон-терминал” – Авт.).

Что на самом деле?

Мы обратились к собственному источнику в одном из самых крупных банков Украины за разъяснением. Как выяснилось, на самом деле, ситуации с воровством денег с карты, у которой есть чип бесконтактной оплаты, возможны. Хотя со смартфона украсть деньги сложнее.

"Это редкость, конечно, но случается. Только на фото, опубликованном автором поста в Фейсбуке, изображен какой-то "монстр". Обычно такой терминал кладут в небольшую сумочку (барсетка, кенгурушка, однолямочник) и обтираются о стоящих рядом", – рассказали в банке.

Источник отметил, что воровство денег данным способом связано с определенными нюансами.

"Терминал заряжают на небольшой платёж по двум причинам. Во-первых, эти суммы обычно ниже предела, на котором карта запрашивает PIN для подтверждения платежа. Во-вторых, из-за 300-400 грн мало кто захочет обращаться в органы и банк – хлопотно и муторно. Особенно полиция. Есть вероятность 95%, что уговорят не писать заявление".

Эту же информацию нам подтвердил Назар Токарь – специалист по кибербезопасности, администратор украинской Википедии и автор популярного украиноязычного YouTube-канала про технологии и изобретения Tokar.ua. И добавил, что такими устройствами как на фото мошенники не ходят.

"Такие транзакции проводить очень сложно, их обычно делают на небольшие суммы. Если жертва заметит снятие, то условные 5-10 грн не создадут повод звонить в банк и жаловаться. А еще там значительно меньше по размеру терминалы, чем на фото. Это автор, видимо, просто шутит, потому что мини терминал по размеру – как упаковка жвачки, его включают в разъем наушников смартфона", – рассказал эксперт.

В своем Twitter Назар добавил, что есть также портативные POS-терминалы, на вид как смартфон. Устройство на фото ниже может даже печатать чеки.

Как не стать жертвой мошенника?

Источник украинского банка говорит, что один из вариантов обезопасить себя –завести обычную карту без встроенного чипа и подключить к Google Pay.

"Пусть на ней единовременно находится максимум 1000 грн (сумма, после которой терминал просит ввести PIN-код). Бесконтактную оплату я провожу с NFC телефона – клавиатура у меня блокируется PIN-кодом, а в заблокированном состоянии смартфон ничего не оплатит. Все платежи у меня подключены именно на эту простую карту. Основная карта (с чипом - Авт.) нигде не авторизована и никуда не подключена", – рассказывает наш собеседник.

Если у вас не блокируется телефон и с NFC смартфона все-таки сняли деньги, то вам нужно обращаться не в банк, говорит наш источник.

"Фишка многих банков в том, что гугл-платежи заведомо подтверждены и не оспариваются. Поэтому если проходит какое-то списание – нужно сразу обращаться в Google, а это очень хлопотно", – говорит сотрудник банка.

Изменить платежный лимит, после которого терминал запрашивает PIN-код банковской карты в Украине – невозможно. В нескольких банках нам сообщили, что "так настроена платежная система" и бесконтактная оплата проходит без подтверждения у кого до 500, а у кого и до 1000 грн единоразовым платежом.