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Курс Bitcoin подскочил выше 1,5 млн гривен: как сильно он еще вырастет

Курс Bitcoin подскочил выше 1,5 млн гривен: как сильно он еще вырастет
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В ночь на 10 марта цена на криптовалюту Bitcoin снова подскочила, на этот раз цена поднялась выше 1,5 миллиона гривен за единицу.

Об этом сообщили на сайте Coindesk.

Согласно предоставленным данным, около 3:06 ночи цена одного биткоина взлетела до $55 719 (1 546 049 гривен).

 

график

В то же время уже к 9:53 цена на криптовалюту успела снизиться, а потом снова возрасти до $54 406 (1 509 617 гривен) за единицу.

биткоин

Стоит отметить, что рекордные показатели стоимости Биткоина были в феврале, тогда 21 февраля зарегистрировали самую высокую цену в $58 тысяч (около 1,6 миллиона гривен) за одну единицу криптовалюты.

По мнению аналитиков Ecoinometrics, Bitcoin может достигнуть своего пика по цене уже в мае 2021 года.

В то же время CEO платежного сервиса CoinsPaid Макс Крупышев считает, что криптовалюта может подорожать до $60 000 - $62 000 в ближайшую неделю (до 17 марта).

Согласно прогнозу аналитической группы StormGain у Биткоина есть все возможности для дальнейшего роста. Так, криптовалюта может возрасти до цены в $100 000 за единицу. 

Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля Биткоин превысил цену в 50 тыс. долларов после покупки компанией Square криптовалюты на 170 млн. долларов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Курс, Bitcoin.
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