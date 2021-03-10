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В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать

В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Denys_Smyhal

В Украине запустили в действие рабочие группы для борьбы с нелегальной продажей горючего. Также Кабмином было предложено подать предложения о лабораторных исследованиях и последующем создании госсистемы качества топлива.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 марта.

Так, рабочими группами в стране будут проводиться мониторинги цен на топливо в каждом районе.

В то же время Антимонопольному комитету было поручено проведение проверок соблюдения закона о защите конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

Стоит отметить, что мнения экспертов касательно изменений цены на топливо разительно отличаются.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что рост закончится, поскольку все риски повышения цен на нефть уже заложены в цене на топливо.

В то же время по мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цены продолжат расти и могут подняться аж на 1,5 грн за литр.

Стоит напомнить, что 28 февраля в Украине поднялись цены на топливо, в среднем на 1,25 грн за литр. К тому же данный рост повлиял и на дизель.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Бензин, Топливо.
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