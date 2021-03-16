Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали

Не хватает более 2 млрд гривен: в Украине задерживают больничные и декретные выплаты

Не хватает более 2 млрд гривен: в Украине задерживают больничные и декретные выплаты
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине наблюдаются задержки с выплатами декретных и больничных пособий.

О том, почему такое происходит сообщили в Фонде социального страхования (ФССУ).  

"Длительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении. 

В Фонде напомнили, что его бюджет формируется из единого социального взноса, из которого на нужды ФССУ уходит 9,5727%. 

Далее эти средства распределяются на выплату декретных и больничных выплат, а также помощи на похороны и на выплаты страховых выплат на помощь пострадавшим на производстве. 

В ФССУ отмечают, что задолженность накопилась после резкого увеличения расходов в декабре. Тогда расходы резко увеличились на выплату больничных. Также на Фонд возложили обязанность профинансировать самоизоляцию украинских работников, а также страховые выплаты медиков. 

Для сравнения указывается, что в декабре 2020 года Фонд выплатил 2,4 млрд гривен, против 0,9 млрд в декабре 2019 года.

"В то же время, многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызваны задержкой в подаче заявлений-расчетов", - отмечают в ФССУ.

Как сообщалось ранее, с 1 марта большинство граждан Украины в результате индексации получили прибавку к пенсионным выплатам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 174

Все по теме:

Декретные выплаты, ЕСВ, ФССУ, Больничные выплаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
02 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
03 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
04 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
05 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь