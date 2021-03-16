Не хватает более 2 млрд гривен: в Украине задерживают больничные и декретные выплаты

В Украине наблюдаются задержки с выплатами декретных и больничных пособий.

О том, почему такое происходит сообщили в Фонде социального страхования (ФССУ).

"Длительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.

В Фонде напомнили, что его бюджет формируется из единого социального взноса, из которого на нужды ФССУ уходит 9,5727%.

Далее эти средства распределяются на выплату декретных и больничных выплат, а также помощи на похороны и на выплаты страховых выплат на помощь пострадавшим на производстве.

В ФССУ отмечают, что задолженность накопилась после резкого увеличения расходов в декабре. Тогда расходы резко увеличились на выплату больничных. Также на Фонд возложили обязанность профинансировать самоизоляцию украинских работников, а также страховые выплаты медиков.

Для сравнения указывается, что в декабре 2020 года Фонд выплатил 2,4 млрд гривен, против 0,9 млрд в декабре 2019 года.

"В то же время, многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызваны задержкой в подаче заявлений-расчетов", - отмечают в ФССУ.

Как сообщалось ранее, с 1 марта большинство граждан Украины в результате индексации получили прибавку к пенсионным выплатам.