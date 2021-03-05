Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили

С 1 марта большинство граждан Украины в результате индексации получили прибавку к пенсионным выплатам около 100 гривен. При этом, только 261 тысяча человек получили прибавку 1 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.

Общее число украинцев, которые получат прибавку составляет 7,91 миллионов.

Таким образом:

около 3,5 млн, 46,3 процентов граждан получили прибавку 100 гривен,

до 400 гривен получили 2,5 млн или 31,8 процентов;

до 500 гривен получили 601 тыс. или 7,6 процентов;

до 700 гривен – 553 тыс. или 7 процентов;

до тысячи гривен – 316 тыс. или 4 процента;

больше тысячи гривен всего 261 тыс. или 3,3 процента.

Сам перерасчет проводился для украинцев, которые выходили на пенсию по общим правилам. Так, чтобы рассчитать, "чистый" размер пенсии умножили на 1,11.

Стоит напомнить, что ранее в украинском правительстве отсрочили до октября выплату около 400 гривен, для пенсионеров 75-80 лет, которая была запланирована на июль 2021 года.