Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили

С 1 марта большинство граждан Украины в результате индексации получили прибавку к пенсионным выплатам около 100 гривен. При этом, только 261 тысяча человек получили прибавку 1 тыс. гривен.
Об этом сообщили в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.
Общее число украинцев, которые получат прибавку составляет 7,91 миллионов.
Таким образом:
Сам перерасчет проводился для украинцев, которые выходили на пенсию по общим правилам. Так, чтобы рассчитать, "чистый" размер пенсии умножили на 1,11.
Стоит напомнить, что ранее в украинском правительстве отсрочили до октября выплату около 400 гривен, для пенсионеров 75-80 лет, которая была запланирована на июль 2021 года.